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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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В Норильске собрали основную массу разлившегося топлива из резервуара

Источник в оперативных службах добавил, что превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, 16 июня 2020 года Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, 16 июня 2020 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

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Об этом ТАСС сообщили оперативных службах.

"Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершен сбором основной массы топливно-водяной смеси", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас осуществляется точечный сбор топлива, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется. На ее поверхности установлена 131 линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 км.

Всего в акватории водоемов собрано свыше 25 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов - более 33 тыс. кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта, обработано сорбентом 136 км береговой линии и почти 264 кв. м загрязненной территории.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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