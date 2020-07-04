В Норильске собрали основную массу разлившегося топлива из резервуара

Об этом ТАСС сообщили оперативных службах.

"Второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершен сбором основной массы топливно-водяной смеси", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сейчас осуществляется точечный сбор топлива, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется. На ее поверхности установлена 131 линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 км.

Всего в акватории водоемов собрано свыше 25 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов - более 33 тыс. кубометров. В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта, обработано сорбентом 136 км береговой линии и почти 264 кв. м загрязненной территории.