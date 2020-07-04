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Дело возбудили после избиения москвича и похищения у него часов за 1,1 млн рублей

Инцидент произошел 3 июля на Мастеровой улице

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело после нападения двух неизвестных на москвича и похищения у него наручных часов стоимость около 1,1 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж, совершенный в особо крупном размере")", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что в пятницу в полицию поступило сообщение о разбое по адресу: улица Мастеровая, дом 2/6. Установлено, что двое неизвестных в масках избили заявителя, похитили у него наручные часы марки DE Grisogono стоимостью около 1,1 млн рублей, а затем скрылись. Пострадавший за медицинской помощью не обращался.

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