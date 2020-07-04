Замминистра науки Лукашевич не признает вину по делу о крупном мошенничестве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе на Петровке. Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признает", - сказал он. По словам чиновницы, ее задержали в пятницу утром.

3 июля статс-секретарь - заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и начальник управления Россотрудничества Михаил Попов были задержаны по подозрению в хищении 40 млн рублей. Тверской суд Москвы продлил срок их задержания на 72 часа, в понедельник он рассмотрит ходатайство следствия об аресте чиновников.

По данным МВД РФ, в 2016 году руководитель одной из коммерческих организаций, получив деньги, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, но так и не выполнила взятые на себя обязательства. Однако заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку работ проводил сообщник подозреваемой, которая занимала руководящую должность в ведомстве. Таким образом они похитили 40 млн рублей.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в 2016 году, в период, к которому относится инкриминируемое Попову мошенничество, он был руководителем департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки. Лукашевич тогда занималась бизнесом, она выиграла несколько конкурсов на работы в интересах министерства. По одному из контрактов работы практически не были выполнены, но Попов их принял. Следствие считает, что они действовали по предварительному сговору.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах. В июле 2018 года она была назначена статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования. Попов в 2018 году стал начальником управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества.