Под Томском горит деревянный храм XIX века

ТОМСК, 4 июля. /ТАСС/. Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В селе Зоркальцево Томского района горит бревенчатый храм, сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 14:34 (10:34 мск). На месте работают более 10 единиц техники, более 30 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание удалось локализовать, идет проливка здания. Площадь пожара составила 250 кв. м. Информации о пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС и.о. секретаря томской епархии Русской православной церкви Дионисий Мелентьев, загорелась однопрестольная деревянная церковь, освященная в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года.

О храме

Как сообщается на официальном сайте храма, храм Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия был возведен в 1873 году. В 1933 году он был закрыт советскими властями, возвращен церкви в 1987 году. Службы в здании возобновились в 2009 году, после его реконструкции.

В новость внесены изменения (12:50 мск) - добавлены подробности