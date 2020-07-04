В Подмосковье полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой в подмосковном Подольске за пьяным водителем, который нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться в Тульской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники ДПС УГИБДД по Подольску в ходе патрулирования на улице Железнодорожной выявили автомобиль BMW, водитель которого не выполнил законные требования об остановке. Полицейские на служебном автомобиле с включенными маячками организовали преследование правонарушителя, в ходе которого он выехал за пределы Московской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преследование продолжилось в Тульской области. При этом злоумышленник нарушал правила дорожного движения, тем самым создавая непосредственную опасность жизни и здоровью других водителей и пешеходов. На неоднократные требования об остановке он не реагировал, в связи с чем полицейские предупредили его о применении табельного оружия.

"После предупреждения в соответствии с законом сотрудники ДПС приняли решение о применении оружия, в результате автомобиль был остановлен, водитель задержан", - добавили в главке, отметив, что в результате преследования никто не пострадал.

Причины, по которым водитель пытался скрыться, устанавливаются. По внешним признакам он был пьян. Нарушителя направили на медицинское освидетельствование. Проводится проверка.