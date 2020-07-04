Суд присяжных рассмотрит дело уфимца, который убил педофила

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Суд присяжных рассмотрит уголовное дело жителя Уфы Владимира Санкина, обвиняемого в избиении до смерти подозреваемого в развратных действиях с подростками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Шота Горгадзе.

"Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! Я рассчитываю на оправдательный вердикт", - написал адвокат.

По его словам, формирование коллегии присяжных начнется осенью.