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Суд присяжных рассмотрит дело уфимца, который убил педофила

Адвокат Шота Горгадзе рассчитывает на оправдательный вердикт для своего подзащитного

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Суд присяжных рассмотрит уголовное дело жителя Уфы Владимира Санкина, обвиняемого в избиении до смерти подозреваемого в развратных действиях с подростками.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Шота Горгадзе.

"Дело Владимира Санкина из Уфы, который обвиняется в убийстве педофила (а я считаю, что обвиняется он в спасении детей) рассмотрит суд присяжных! Я рассчитываю на оправдательный вердикт", - написал адвокат.

По его словам, формирование коллегии присяжных начнется осенью.

 

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