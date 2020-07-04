СМИ: мужчина погиб в результате нападения акулы у берегов Австралии

ТАСС, 4 июля. Акула напала на 20-летнего мужчину у побережья острова Фрейзер (штат Квинсленд) на востоке Австралии, он погиб. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация ABC.

По ее сведениям, нападение произошло около 14:00 по местному времени (07:00 мск) недалеко от берега острова. Местный врач оказал пострадавшему первую помощь на пляже, после чего на место происшествия на вертолете доставили парамедиков. Однако мужчину, которого акула укусила за ноги, не удалось спасти.

В начале апреля, как сообщила полиция штата Квинсленд, в этом же районе, у побережья северо-западного острова Большого Барьерного рифа, акула напала на 23-летнего мужчину, который плавал с группой друзей в открытом океане. Его также не удалось спасти.