{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Подмосковье загорелось здание текстильной фабрики

Площадь пожара составляет 300 кв. м
Описание
© ГУ МЧС РФ по Московской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар на фабрике по производству текстиля возник в городе Пушкино в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка регионального МЧС.

"В МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2. Строение двухэтажное, кирпичное, 1/2 кровли металлическая по деревянной обрешетке, 1/2 кровли шиферная, электрифицированное, размером в плане 100 на 80 м", - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что из здания горящей фабрики самостоятельно эвакуировались 20 человек.

"До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что площадь возгорания составляет 300 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 68 человек и 21 единица техники.

Теги
Россия
СК обжаловал решение об отмене постановления о возбуждении дела в отношении следователя
Руслану Миниахметову вменяли получение взяток в особо крупном размере
Читать полностью