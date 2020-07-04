В Подмосковье загорелось здание текстильной фабрики

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пожар на фабрике по производству текстиля возник в городе Пушкино в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка регионального МЧС.

"В МЧС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Пушкино, Кудринское шоссе, дом 2. Строение двухэтажное, кирпичное, 1/2 кровли металлическая по деревянной обрешетке, 1/2 кровли шиферная, электрифицированное, размером в плане 100 на 80 м", - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что из здания горящей фабрики самостоятельно эвакуировались 20 человек.

"До прибытия пожарных подразделений здание самостоятельно покинули 20 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что площадь возгорания составляет 300 кв. м. В борьбе с огнем задействованы 68 человек и 21 единица техники.