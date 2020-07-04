Более 15 тыс. человек остались без водоснабжения в Нижегородской области

ТАСС, 4 июля. Повреждение трубопровода привело в субботу к нарушению подачи холодной воды в 135 жилых домов в городе Балахна Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Под отключение попали 135 жилых домов с населением 15 500 человек. Ремонтно-восстановительные работы проводятся подрядной организацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области ТАСС уточнили, что произошло повреждение трубопровода. В его восстановлении принимают участие восемь человек, привлечено три единицы техники. Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить в субботу к 18:00 мск.