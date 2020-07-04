В Башкирии задержали членов вооруженной группировки, вымогавших деньги у предпринимателей

УФА, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Башкирии задержали предполагаемого организатора и пятерых участников организованной преступной группы по уголовному делу о вымогательствах. Об этом говорится в субботу в сообщении на сайте регионального управления МВД России.

"В целях пресечения незаконной деятельности организованной группы и ее лидера сотрудниками полиции совместно с УФСБ РФ по Башкирии была проведена операция по задержанию подозреваемых. Оперативно-следственные мероприятия проводились одновременно в Уфе и Октябрьском. Сотрудниками уголовного розыска задержан предполагаемый организатор и пять активных участников группы. В квартире 27-летнего лидера и одного из его сообщников обнаружено и изъято травматическое оружие, которое использовалось при совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Предполагаемым лидером ОПГ является 27-летний рецидивист, гражданин Украины, его сообщники - ранее неоднократно судимые за тяжкие и особо тяжкие преступления жители Уфы и Октябрьского. Задержанным предъявлено обвинение, по решению суда они арестованы.

Следствие установило, что с ноября 2019 по май 2020 года потерпевшими стали жители Октябрьского, которые работали в сфере торговли продуктами, мебелью, запчастями и топливом. Точное число потерпевших и сумма ущерба пока не установлены. Правоохранители полагают, что многие предприниматели ранее боялись обращаться в полицию, поэтому продолжают розыск потерпевших.

"Злоумышленники угрожали расправой, требуя регулярных выплат в размере до 50% от выручки. К тем, кто не соглашался на выдвинутые условия, применяли насилие или повреждали их имущество, зафиксированы поджоги личных построек, повреждения автомашин, в том числе намеренное ДТП. Действия группы отличались дерзостью, а своим жертвами злоумышленники заявляли, что не боятся правоохранительных органов. В результате некоторые из предпринимателей прекратили заниматься коммерческой деятельностью", - отмечается в сообщении.

Уголовное дело о вымогательствах, сопряженных с угрозами применения насилия или уничтожения имущества, совершенных организованной группой, расследует Главное следственное управление МВД по Башкирии.