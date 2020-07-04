В Краснодаре арестовали двоих приезжих, подозреваемых в убийстве местного жителя

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Суд в Краснодаре в субботу арестовал двоих приезжих, подозреваемых в убийстве местного жителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"4 июля по ходатайству следователя территориального следственного отдела СК РФ по краю в отношении обоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе.

Вечером 29 июня в социальных сетях региона появилась видеозапись, запечатлевшая момент убийства мужчины, который подходил к своему автомобилю. Нападавший совершил несколько выстрелов и скрылся на автомобиле. Подозреваемые были задержаны 3 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение или ношение оружия").