Следователь Миниахметов передал коллегам находящиеся в его производстве дела

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслан Миниахметов, в отношении которого было отменено дело о получении взятки, фактически от работы отстранен и передал свои уголовные дела коллегам. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Трапаидзе.

"Де-юре Миниахметов от должности не отстранен, у него нет процессуального статуса, ему вернули удостоверение и личные вещи, но фактически обязанности он пока не выполняет. Материалы, документы, разъяснения пока передал", - сказал адвокат.

"Если вдруг постановление заместителя генпрокурора РФ не устоит и будет отменено как незаконное, то юридически его могут специально отстранить от тех дел, которые он ведет, в том числе резонансных. Например, в рамках дисциплинарной проверки каких-то внутренних моментов", - уточнил адвокат.

По данным пресс-службы СК, в пятницу Главным следственным управлением Следственного комитета по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Следствие считает, что он получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений в пользу взяткодателя.

В тот же день замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Миниахметова. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, председатель СК обжаловал это решение генеральному прокурору Игорю Краснову. В Следственном комитете считают, что для возбуждения дела в отношении следователя имеется достаточно оснований. Вместе с тем адвокат Трапаидзе сообщил ТАСС, что следствие пыталось вменить Миниахметову два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад, который утверждал, что у него требовали деньги, в том числе за изменение меры пресечения. Адвокат утверждает, что, кроме этих показаний, в деле не было никаких доказательств. Трапаидзе сообщил, что Миниахметов дал развернутые показания и заявил, что преступления он не совершал. Поздно вечером в пятницу полковник был отпущен.

Миниахметов расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше". Из последних уголовных дел - это расследование дела хищений бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве.