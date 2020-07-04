В Армении расследуют смерть российского военного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Тело российского военнослужащего обнаружили в субботу в съемной квартире в городе Гюмри в Армении. Командование части и правоохранители проводят расследование, сообщили в Южном военном округе (ЮВО).

"4 июля 2020 года в городе Гюмри вне территории воинской части был обнаружен находившийся во внеслужебное время на съемной квартире военнослужащий контрактной службы 102-й российской военной базы. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства", - говорится в сообщении.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.