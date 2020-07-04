Суд взыскал 2,8 млн руб. с экс-замминистра сельского хозяйства КЧР и двух его подельников

ЧЕРКЕССК, 4 июля. /ТАСС/. Усть-Джегутинский районный суд по иску прокуратуры взыскал с бывшего замминистра сельского хозяйства Карачаево-Черкесии (КЧР) Исмаила Эркенова, экс-председателя региональной ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) КЧР Тохдара Гогуева и главы крестьянско-фермерского хозяйства (КВХ) Алана Цахилова причиненный в результате мошенничества ущерб бюджету республики в 2,8 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе прокуратуры КЧР.

Черкесский городской суд в ноябре признал их виновными по ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество").

"Прокурор Карачаево-Черкесской Республики предъявил гражданский иск о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба, который Усть-Джегутинским районным судом удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения поставлено прокуратурой на контроль", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что глава КФХ Алан Цахилов представил документы на получение гранта по поддержке начинающих фермеров в Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. Исмаил Эркенов, который на тот момент занимал должность замминистра, и экс-председатель АККОР КЧР Тохдар Гогуев обеспечили беспрепятственное рассмотрение документации. В результате мошеннических действий, республиканскому бюджету был причинен ущерб в 2,8 млн рублей.