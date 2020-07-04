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В Цюрихе сотрудница зоопарка умерла после нападения тигра

По данным Швейцарского телеграфного агентства, животное напало на 55-летнюю работницу зоопарка, когда она находилась в вольере

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудница зоопарка в Цюрихе получила в субботу смертельные травмы в результате нападения на нее амурского тигра. Об этом сообщило Швейцарское телеграфное агентство.

По ее данным, животное напало на 55-летнюю работницу зоопарка, когда она находилась в вольере. Прибывшим на место спасателям удалось отвлечь внимание хищника и забрать пострадавшую из вольера. Несмотря на принятые на месте реанимационные меры, спасти ей жизнь не удалось.

Прокуратура, полиция и специалисты института криминалистики проводят расследование. Они намерены установить, почему сотрудница и тигр оказались в вольере одновременно.

В зоопарке Цюриха в настоящее время содержатся два амурских тигра - самка в возрасте примерно пяти лет и самец, которому четыре с половиной года. Как отмечает агентство, нападение совершила тигрица по имени Ирина.

Нынешнее происшествие случилось спустя четыре недели после открытия зоопарка, который на протяжении нескольких месяцев не принимал посетителей из-за карантинных мер, связанных с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом.

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