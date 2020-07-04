Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается и завершится на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", - сказал он.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что расследование находится на завершающей стадии. "О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру", - пояснил собеседник агентства. "Насколько мы знаем, расследование еще не завершено", - сообщили ТАСС представители потерпевших.