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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что расследование находится на завершающей стадии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается и завершится на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

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"Нет, [расследование] не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе", - сказал он.

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что расследование находится на завершающей стадии. "О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру", - пояснил собеседник агентства. "Насколько мы знаем, расследование еще не завершено", - сообщили ТАСС представители потерпевших.

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