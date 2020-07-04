Потерпевшие на следующей неделе начнут ознакомление с материалами дела о ДТП с Ефремовым

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на следующей неделе приступят к ознакомлению с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

"С материалами уголовного дела мы начнем знакомиться на следующей неделе", - сказал он. Дата пока не подтверждена.

Потерпевшие первыми знакомятся с материалами дела после завершения расследования, потом эта процедура начинается для обвиняемого. На этой стадии он может попросить провести дополнительные следственные действия. После этого обвинительное заключение направляется в прокуратуру. Если она его утверждает, дело передается в суд для рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен. Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, скорее всего, следственные действия завершатся на следующей неделе.