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ДТП с участием Михаила Ефремова

Потерпевшие на следующей неделе начнут ознакомление с материалами дела о ДТП с Ефремовым

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уточнил, что дата пока не подтверждена

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова на следующей неделе приступят к ознакомлению с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

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"С материалами уголовного дела мы начнем знакомиться на следующей неделе", - сказал он. Дата пока не подтверждена.

Потерпевшие первыми знакомятся с материалами дела после завершения расследования, потом эта процедура начинается для обвиняемого. На этой стадии он может попросить провести дополнительные следственные действия. После этого обвинительное заключение направляется в прокуратуру. Если она его утверждает, дело передается в суд для рассмотрения по существу.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен. Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, скорее всего, следственные действия завершатся на следующей неделе.

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