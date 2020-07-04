Один человек пострадал во время бури под Рязанью

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Во время бури под Рязанью пострадал и был госпитализирован мужчина, на машину которого упало дерево. Об этом сообщило в субботу в Instagram ГУ МЧС по Рязанской области.

"Сообщение о падении дерева на легковой автомобиль у озера Уржинское в Рязанском районе поступило с 17:42 мск. В машине был зажат мужчина. К месту происшествия были направлены огнеборцы седьмой пожарно-спасательной части, которые при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. Мужчина госпитализирован", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС по Рязанской области ранее опубликовало метеопредупреждение о ветре до 17 м/с, ливневых дождях и возможном граде в отдельных районах.

Сильный ветер и дождь также стали причиной единичных отключений электроэнергии в Орле и Калуге, сообщили ТАСС в региональных ГУ МЧС.