Times: задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Британка Гилейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила в субботу газета The Times .

Как заявил изданию британский журналист Найджел Коуторн, написавший книгу о дружбе Эпштейна с принцем, Максвелл, которой грозит до 35 лет тюрьмы, может пойти на сделку со следствием. По словам Коуторна, под давлением она может подтвердить, что у сына королевы Елизаветы II была сексуальная связь с девушками, которых Эпштейн склонял к проституции. В худшем для принца случае американская прокуратура может предъявить ему обвинения и потребовать его экстрадиции, однако даже если этого не произойдет, его могут привлечь к судебному разбирательству в качестве свидетеля. При этом как отказ, так и согласие сотрудничать со следствием поставит Его Высочество в крайне сложное положение.

По словам британского юриста Бена Кита, подобная ситуация не исключена, однако, чтобы потребовать экстрадиции принца, американским властям потребуются исключительно веские улики. Официально брат наследника британского престола декларирует готовность помогать расследованию, однако ранее он отказывался контактировать с адвокатами, представлявшими возможных жертв Эпштейна.

Обвинения против принца

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс) уже много лет заявляет о том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Максвелл принуждала ее заниматься сексом с Эпштейном и другими мужчинами, включая принца Эндрю. В Букингемском дворце многократно отвергали эти обвинения, однако из-за скандала 60-летний принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей в ноябре прошлого года и больше не представляет британскую королевскую семью. Об этом решении было объявлено через несколько дней после того, как принц попытался оправдаться в интервью Би-би-си, однако был заподозрен в неискренности и обвинен в том, что не выразил сочувствия девушкам, которых Эпштейн подвергал сексуальному насилию.

Имя принца упоминает еще одна из предполагаемых жертв Максвелл и Эпштейна. На этой неделе на наследников финансиста подала в суд 26-летняя Кэролайн Кауфман, которая утверждает, что в декабре 2010 года Эпштейн изнасиловал ее у себя дома - как раз в те дни, когда там гостил принц Эндрю.

Принц и наследница

Принца Эндрю и дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan, связывает давняя дружба. Как рассказала газете The Daily Telegraph подруга Максвелл Лора Голдман, одно время у них даже был роман. Эпштейна и принца Эндрю познакомила именно Максвелл, однако это произошло в 1999 году, тогда как против британки выдвинуты обвинения по эпизодам, имевшим место в 1994-1997 годах.

Голдман, утверждающая, что поддерживала связь с Максвелл в последние месяцы, сомневается в том, что та будет давать показания против принца. По ее словам, Максвелл говорила ей, что ни при каких условиях не станет еще сильнее втягивать Его Высочество в скандал вокруг Эпштейна.

Арест и обвинения

Максвелл скрывалась от властей США после того, как Эпштейну были предъявлены обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. На этой неделе американская прокуратура объявила о том, что женщина была задержана в Бредфорде, штат Нью-Гэмпшир.

По данным прокуратуры, Максвелл много лет состояла в близких отношениях с Эпштейном, находила будущих жертв для своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Сам финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как 10 августа 2019 года он совершил самоубийство в тюремной камере, что было подтверждено следствием.