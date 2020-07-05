Обращения в посольство РФ в Австрии в связи с убийством россиянина не поступали

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Обращения в российское посольство в Австрии в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Об этом заявили в воскресенье корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Вене.

"Обращений не поступало. Будем проверять информацию", - сообщили в посольстве, добавив, что при необходимости дипломаты будут разбираться в ситуации.

Как ранее сообщили корреспонденту ТАСС в австрийской полиции, в субботу в городе Герасдорф близ Вены был застрелен 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России.

По словам представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Он уточнил, что в ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.

Правоохранительные органы начали расследование, на месте происшествия работают криминалисты.