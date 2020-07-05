В Красноярском крае погиб один человек из-за падения деревьев на палаточный лагерь

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Ветер во время грозы повалил деревья на палаточный лагерь в Дзержинском районе Красноярского края. Один человек погиб, четверо получили травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев в районе н. п. Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Один человек погиб, четверо травмированы (один из них подросток 14 лет), пострадали около 20 машин и 10 палаток", - сообщили в МЧС.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что в лагере находились более 200 человек. Сотрудники МЧС и спасатели расчищают территорию и распиливают деревья.

Озеро Маслеево - популярное место отдыха в Дзержинском районе, где оборудованы несколько баз отдыха, а также есть место для палаток.