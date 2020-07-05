Число пострадавших при падении деревьев в Красноярском крае выросло до пяти

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Число пострадавших из-за падения деревьев в палаточном лагере на берегу озера Маслеево в Красноярском крае выросло до пяти, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

Во время грозы порывы ветра повалили более десятка деревьев в сосновом бору. Погибла женщина 1986 года рождения, сообщалось, что травмы получили четыре человека.

"Пять [человек] получили травмы. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения "Спасатель". Они расчистили территорию от завалов и распилили поваленные деревья", - сообщили в МЧС.

В палаточном лагере находились более 200 человек.

Озеро Маслеево - популярное место отдыха в Дзержинском районе, где оборудованы несколько баз отдыха, а также есть место для палаток.