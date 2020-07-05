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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу

Монумент выкинули в воду

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Группа протестующих снесла статую мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506), установленную в районе Маленькая Италия в американском городе Балтимор (штат Мэриленд) и сбросила ее в бухту. Об этом сообщила в субботу местная газета The Baltimore Sun.

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Протестующие накинули на статую веревку и повалили, после чего покатили в сторону городского порта и скинули в воду. Как раз в это время в небе над городом запускали фейерверки по случаю Дня независимости США, отмечает издание.

Данный памятник Колумбу установили в 1984 году, он был не единственным в городе. По данным газеты, еще один, установленный в парке Херринг-ран, считается старейшим во всех Соединенных Штатах. Его протестующие пока не тронули.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции начались во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе деятелям Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого юга во время Гражданской войны в США (1861-1865), а также мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.

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