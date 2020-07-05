В Якутии остановили лесной пожар, подошедший к нефтебазе в поселке Батагай

ТАСС, 5 июля. Пожарные остановили лесной пожар около якутского поселка Батагай, который подошел на расстояние 600 м от находящейся там нефтебазы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"На 5 июля 2020 года обстановка с лесным пожаром к северу от п. Батагай стабилизирована, открытого огня нет, проводится окарауливание. На тушение привлечено 57 человек. 6 июля запланировано оперативное совещание и облет территории", - говорится в сообщении.

Пожар возник 30 июня в результате сухих гроз в 5 км от поселка Батагай в Верхоянском районе Якутии, где с 1 июля ввели режим ЧС в связи с пожароопасной ситуацией. В пятницу огонь подошел на расстояние 600 м от находящейся там нефтебазы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% его территории.