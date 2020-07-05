В Хабаровском крае в реке утонули трое детей

ТАСС, 5 июля. Сотрудники полиции Хабаровского края и спасатели МЧС направились в район села Мариинского в Ульчском районе края, откуда поступило сообщение о гибели трех детей на реке. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, на протоке Мариинской четверо мальчиков 9-13 лет рыбачили и купались. В какой-то момент они решили переплыть эту протоку. Только одного из них удалось спасти находившимся рядом рыбакам", - сказали в пресс-службе.

Это отдаленный район в 160 километрах от села Троицкого.