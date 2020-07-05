В Красноярском крае проводится проверка после разрушения палаточного лагеря

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту разрушения палаточного лагеря в Красноярском крае, где погибла женщина и пострадали еще пять человек. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

"Организована проверка по факту произошедшего ночью 5 июля на берегу озера Маслеево в Дзержинском районе разрушения палаточного лагеря. Из-за грозы и сильного ветра сосновые деревья упали на палатки и автомобили, в которых отдыхали люди, есть пострадавшие. В ходе проверки будут установлены причины и условия случившегося, дана оценка действиям уполномоченных органов. При наличии оснований в целях устранения нарушений законов и недопущения подобного впредь будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе.

Во время грозы порывы ветра повалили более десятка деревьев в сосновом бору. Погибла женщина 1986 года рождения, травмы получили пять человек. Все они госпитализированы. Ранее в Минздраве края сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое в среднем и двое в легком.

Свою проверку обстоятельств гибели 33-летней жительницы города Иланский проводит Главное следственное управление СК по региону. По предварительным данным, на ее палатку, где также находилась 13-летняя дочь погибшей, упало дерево. Девочка не пострадала и смогла самостоятельно выбраться. Тело женщины смогли достать другие туристы, им пришлось для этого распилить дерево.

По данным краевого агентства ГО и ЧС, на берегу озера располагался палаточный лагерь, в котором находились 240 человек, 80 автомобилей, 70 палаток. Около 20 автомобилей получили повреждения, 10 палаток были завалены деревьями.

Озеро Маслеево - популярное место отдыха в Дзержинском районе, где оборудованы несколько баз отдыха, а также есть место для палаток.