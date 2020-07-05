СМИ: следствие считает убийство просителя убежища из РФ в Австрии заказным

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Австрийские следователи считают, что убийство просителя убежища из России в Герасдорфе носило заказной характер. Об этом сообщило в воскресенье издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как утверждается, убитый и задержанный могут быть выходцами из Чечни.

В полиции ранее не смогли предоставить корреспонденту ТАСС информацию о национальности убитого просителя убежища и задержанного подозреваемого, а также подтвердить сведения, что погибший и стрелок были выходцами из Чечни.

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в субботу в городе Герасдорфе близ Вены. По словам представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Тот уточнил, что в ходе розыска в городе Линце был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.

В посольстве РФ в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.