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СМИ: следствие считает убийство просителя убежища из РФ в Австрии заказным

По данным издания OE24, убитый и задержанный могут быть выходцами из Чечни
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© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Австрийские следователи считают, что убийство просителя убежища из России в Герасдорфе носило заказной характер. Об этом сообщило в воскресенье издание OE24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как утверждается, убитый и задержанный могут быть выходцами из Чечни.

В полиции ранее не смогли предоставить корреспонденту ТАСС информацию о национальности убитого просителя убежища и задержанного подозреваемого, а также подтвердить сведения, что погибший и стрелок были выходцами из Чечни.

Как ранее сообщили ТАСС в австрийской полиции, 43-летний проситель убежища, являвшийся гражданином России, был застрелен в субботу в городе Герасдорфе близ Вены. По словам представителя полиции земли Нижняя Австрия Вальтера Шварценекера, обстоятельства убийства выясняются. Тот уточнил, что в ходе розыска в городе Линце был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином.

В посольстве РФ в Австрии ТАСС заявили, что обращения в связи с сообщениями об убийстве просителя убежища из России не поступали. Дипломаты проверяют информацию и будут при необходимости разбираться в ситуации.

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