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Обрушение строящегося ТЦ в Кировской области
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Уголовное дело возбудили после обрушения ТЦ в Кировской области

Инцидент произошел в городе Зуевка

КИРОВ, 5 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка Кировской области. Об этом сообщила в воскресенье журналистами пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди").

По данным местных властей, обрушение перекрытий строящегося ТЦ произошло в воскресенье около 10:00 мск. По последним данным, погибли не менее троих человек. 

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что число погибших и пострадавших уточняется. Следователи работают на месте происшествия, также на место выехал прокурор Зуевского района, по факту инцидента прокуратура начала проверку.

Теги
РоссияКировская областьОбрушение строящегося ТЦ в Кировской области
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