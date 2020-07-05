Уголовное дело возбудили после обрушения ТЦ в Кировской области

КИРОВ, 5 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено по факту гибели работников на строительном объекте в городе Зуевка Кировской области. Об этом сообщила в воскресенье журналистами пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту гибели граждан на строительном объекте в городе Зуевка возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате которого погибли люди").

По данным местных властей, обрушение перекрытий строящегося ТЦ произошло в воскресенье около 10:00 мск. По последним данным, погибли не менее троих человек.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону отметили, что число погибших и пострадавших уточняется. Следователи работают на месте происшествия, также на место выехал прокурор Зуевского района, по факту инцидента прокуратура начала проверку.