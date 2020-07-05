В Новосибирске возбудили уголовное дело после пропажи страдающего аутизмом подростка

ТАСС, 5 июля. Уголовное дело возбуждено после пропажи в Новосибирске 14-летнего подростка, страдающего аутизмом. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

"Принимая во внимание длительное отсутствие информации о месте нахождения ребенка, по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") <...> Следователями и следователями-криминалистами СК осуществляются активные поиски ребенка с проведением осмотров лесных и полевых массивов в месте его пропажи", - сказала собеседник агентства.

По данным ведомства, подросток пропал 1 июля в районе ТЭЦ-5. Он с отцом шел по лесной дороге в сторону МЖК "Восточный". По дороге им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК "Восточный". Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.