Полиция задержала подозреваемого в поджоге школы на территории астраханского тубдиспансера

АСТРАХАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Полицейские в Астрахани задержали подозреваемого в поджоге школы, расположенной на территории областного клинического противотуберкулезного диспансера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в воскресенье.

В 05:30 (04:30 мск) в Астрахани загорелось здание школы, расположенной на территории областного противотуберкулезного диспансера, площадь возгорания составила 20 кв. м.

"На месте происшествия был задержан подозреваемый в поджоге мужчина, житель Наримановского района, 1976 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств. Он находился в неадекватном состоянии и будет направлен на медосвидетельствование с признаками опьянения. Предварительно установлено, что он с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог одного из помещений через окно", - сообщили в пресс-службе.

Первый этаж школы после пожара нуждается в ремонте, рассказала ТАСС директор образовательного учреждения Наталья Александрова. "Он разбил окно, погромил первый этаж, поджег его. Имущество пострадало, но насколько - судить пока не могу, завтра будет понятнее. Там все в гари и копоти, однозначно нужен ремонт", - рассказала Александрова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области, пострадавших при пожаре, нет. Школа, как сообщили ТАСС сотрудники учреждения, "в плачевном состоянии, скорее всего нужна будет помощь коллектива".

Мотивы преступления



Как пояснил подозреваемый сотрудникам полиции, он решился на поджог школы из-за того, что ее здание слишком старое и взамен сгоревшей школы пришлось бы строить новую, уточнили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудникам полиции он (подозреваемый) пояснил, что школа очень старая и нужно построить новую. А прежде чем построить новую, нужно сжечь старую. На месте продолжают работать следственно-оперативные группы УМВД России по городу Астрахани, решается вопрос о возбуждении дела по умышленной порчи имущества", - сообщили в пресс-службе.