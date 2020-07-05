В Иркутской области в ДТП пострадали 10 человек

ТАСС, 5 июля. Легковые автомобили столкнулись в Черемховском районе Иркутской области, в ДТП пострадали 10 человек, включая детей. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

"ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре", - сказал собеседник агентства, добавив, что среди пострадавших - один ребенок, получивший тяжелые травмы.

По предварительным данным, девочка 2011 года рождения находится в реанимации. Собеседник агентства уточнил, что один из автомобилей не уступил дорогу, выезжая со второстепенной трассы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, авария произошла на 1 772-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь".