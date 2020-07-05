В Дагестане горит полигон бытовых отходов на площади 400 кв. м

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар возник на полигоне бытовых отходов в Карабудахкентском районе в районе села Агач-аул в Дагестане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Горит полигон бытовых отходов в Карабудахкентском районе в районе села Агач-аул (близ Махачкалы) на площади 400 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Для тушения привлечены семь единиц инженерной техники от обслуживающей компании ООО "Лидер", от МЧС - одна единица техники и пять человек личного состава.