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В Дагестане горит полигон бытовых отходов на площади 400 кв. м

В региональном управлении МЧС отметили, что угрозы населенным пунктам нет

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Пожар возник на полигоне бытовых отходов в Карабудахкентском районе в районе села Агач-аул в Дагестане. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Горит полигон бытовых отходов в Карабудахкентском районе в районе села Агач-аул (близ Махачкалы) на площади 400 кв. м. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Для тушения привлечены семь единиц инженерной техники от обслуживающей компании ООО "Лидер", от МЧС - одна единица техники и пять человек личного состава.

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