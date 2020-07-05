В Уфе в результате пожара в жилом доме госпитализировали пятерых человек

УФА, 5 июля. /ТАСС/. Многоквартирный дом загорелся в Уфе, из огня спасены 18 человек, в результате пожара были госпитализированы четверо детей и взрослый. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Сообщение о происшествии поступило в 14:45 по местному времени (12:45 мск). "Сотрудниками МЧС России в составе шести звеньев газодымозащитной службы спасены жильцы дома - 18 человек, из них шестеро детей. Из одной квартиры пожарные на руках вынесли пожилую пару в безопасную зону. Бригадами скорой медицинской помощи госпитализированы в медучреждения пять человек, из них четверо детей. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения. Погибших нет", - сообщает ведомство.

Сейчас возгорание ликвидировано. Его причины устанавливает дознаватель. По прибытии на место установлено, что на пятом этаже девятиэтажного дома загорелся деревянный ящик на площадке лестничной клетки, а также входные двери трех квартир, самостоятельно покинуть квартиры жильцы не смогли, добавили в МЧС.

На месте работали 11 единиц техники и 38 человек личного состава.