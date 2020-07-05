Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области

ТАСС, 5 июля. Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в следственном управлении СК РФ по региону.

Также при обрушении пострадал один рабочий. Его вертолетом доставили в центр травматологии в столицу региона.

Как уточнили ТАСС в региональном СК, на данный момент под завалами больше никто не обнаружен, это подтвердили и в МЧС.

ЧП произошло утром в воскресенье в городе Зуевка. Площадь обрушения составила 250 кв. м. В результате происшествия погибли три человека. Следственные органы региона возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", прокуратура области проводит проверку по факту инцидента.