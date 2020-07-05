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Три полосы на 94-м км МКАД перекрыты после ДТП

В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили травмы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Две машины столкнулись на севере МКАД в районе Ярославского шоссе, в результате аварии два человека получили травмы, один погиб. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 94-м км МКАД столкнулись два автомобиля. В результате один человек погиб и двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после аварии перекрыты три полосы МКАД.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили ТАСС, что санитарный вертолет эвакуировал с места аварии пострадавшую женщину. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада.

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