В Таиланде после попытки самоубийства задержали россиянку, подозреваемую в убийстве дочери

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали в курортной Паттайе гражданку России по подозрению в убийстве своей полуторагодовалой дочери. Как сообщил в воскресенье портал The Pattaya News, женщина попыталась покончить жизнь самоубийством.

По данным полиции, подозреваемая выжила, получив незначительные травмы. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (10:00 мск) в одном из многоквартирных домов в районе Наклыа. Полицейские опознали подозреваемую как 33-летнюю Анну Ефимову. Она утверждала, что ее муж жестоко обращался с ней и стал причиной инцидента, однако владелец жилого комплекса заявил, что женщина жила лишь с ее дочерью.

Полиция осмотрела квартиру женщины, в которой был сильный беспорядок. Внутри ванной комнаты было обнаружено тело ее полуторагодовалой дочери. Правоохранители предполагают, что ребенка сильно избили. В гостиной квартиры полицейские нашли два свертка с подозрительным белым порошком, который, предположительно, является наркотическим средством.

Подозреваемая была задержана и доставлена в местную больницу, после лечения она будет помещена полицией под стражу для дальнейшего расследования. Россиянка также находится под дополнительным наблюдением из-за попытки самоубийства. Женщина пройдет тест на наличие наркотиков в организме. Полицейские планируют проверить записи камер видеонаблюдения в комплексе и допросить подозреваемую, когда она оправится от травм.