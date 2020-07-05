Округ во Внутренней Монголии объявил режим повышенной опасности из-за угрозы чумы

ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Как говорится в распространенном заявлении региональной администрации, он будет действовать до начала 2021 года.

Власти сообщили, что решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В связи с объективными рисками правительство советует населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны. В случае недомогания и повышения температуры, как уточняется, следует обратиться в больницу.

Правительство напоминает, что в КНР запрещено охотиться на грызунов (как правило на тарбаганов, также именуемых монгольскими сурками - прим. ТАСС), употреблять их в пищу или хранить дома.

В Китае существует четыре уровня контроля при опасности возникновения эпидемии. В округе Баян-Нур введен 3-й (повышенный) режим оповещения, согласно которому меры по предотвращению вспышки массового заболевания курирует уездная администрация. В случае если возникнут серьезные признаки ухудшения ситуации, проблемой может заняться провинциальное (2-й уровень, высокий) либо центральное (1-й уровень, максимальный) правительство.

Согласно официальным данным, некоторые жители степной зоны в северной части Китая, а также в соседней Монголии время от времени употребляют в пищу тарбаганов. Это часто приводит к печальным последствиям, поскольку подобные грызуны известны как переносчики чумы.