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В Москве водитель на иномарке протаранил сразу шесть машин

В результате инцидента пострадали два человека

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Водитель иномарки на Проспекте мира в Москве протаранил сразу шесть машин, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около дома 97 по Проспекту мира мужчина, управляя иномаркой, совершил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате шесть автомобилей получили повреждения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадали два человека. Они переданы медикам для осмотра и оказания помощи. Причины аварии устанавливаются.

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