СМИ: четверо израильтян и двое палестинцев ранены в столкновениях на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июля. /ТАСС/. Двое палестинцев получили огнестрельные ранения, а четверо израильтян были травмированы брошенными в них камнями в ходе столкновений между еврейскими поселенцами и палестинскими фермерами близ города Наблус на Западном берегу реки Иордан в воскресенье. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По ее данным, столкновения начались в воскресенье между молодыми поселенцами и палестинскими фермерами, которые обрабатывали спорный участок земли в районе между еврейским поселением Маале-Шомрон и палестинской деревней Биддия. Палестинцы начали забрасывать израильтян камнями, один из поселенцев выстрелил в ответ. Газета указывает, что четверо поселенцев и один палестинец получили легкие ранения, состояние второго палестинца оценивается как средней степени тяжести.

Издание отмечает, что израильская полиция не указывает, кто был инициатором столкновений у поселения Маале-Шомрон.