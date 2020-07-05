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Пожар в Махачкале в районе автостанции локализован

Площадь, пройденная огнем, составляет 16 га

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали распространение огня в Махачкале в районе автостанции, где горит сухая растительность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:30 объявлена локализация пожара", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в районе южной автостанции происходит горение сухой растительности на землях лесного фонда на площади 300 кв. метров. Площадь, пройденная огнем, составляет 16 га.

К тушению пожара привлечена группировка от МЧС в составе 25 человек и 4 единиц техники, от комитета по лесному хозяйству 30 человек и 7 единиц техники. Также задействована авиация МЧС России вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

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