Друг основателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова задержан по подозрению во взятке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники СК по Москве задержали по подозрению в получении взятки столичного инспектора ГИБДД Павла Гладченко, который поддерживает дружеские отношения с основателем проекта "Омбудсмен полиции" Владимиром Воронцовым. Об этом ТАСС сообщил адвокат работника ДПС Михаил Мушаилов.

"Мой подзащитный Гладченко был задержан по подозрению в получении взятки, после чего ему предъявили обвинение по ч. 3. ст. 290 ("Получение взятки должностным лицом за действие или бездействие"). Мой подзащитный не признает вину. Завтра суд будет решать вопрос о мере пресечения", - рассказал Мушаилов.

Защитник также пояснил, что после допроса по делу о взятке его подзащитного стали настойчиво убеждать дать показания по делу Воронцова. "Гладченко не отрицал факта знакомства с основателем "Омбудсмена полиции", однако показания на него давать не стал", - заключил защитник.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.