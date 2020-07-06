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В Приморье осудили акушерку, виновную в смерти ребенка

Ее на два года лишили свободы

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Хасанский районный суд вынес обвинительный приговор акушеру-гинекологу по делу о причинении смерти новорожденному ребенку по неосторожности. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Прокуратуры Приморья.

"Как установлено в судебном заседании, в сентябре 2018 года в акушерское отделение КГБУЗ "Хасанская ЦРБ" поступила роженица. В ходе подготовки к родам фигурантка, проигнорировав имеющуюся в истории пациентки рекомендацию о скорости введения препарата "Окситоцин", а также в нарушение ряда нормативных актов и клинических рекомендаций она организовала крайне высокую скорость внутривенного введения пациентке указанного препарата. При этом не велся мониторинг сердечных ритмов плода", - говорится в сообщении.

В результате этих действий новорожденный ребенок умер. Суд признал врача виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок.

Приговор не вступил в законную силу.

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