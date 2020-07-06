В США 19 человек получили травмы при падении дерева на гараж

ТАСС, 6 июля. По меньшей мере 19 человек получили травмы в результате падения на гараж большого дерева в городе Пасадена (штат Мэриленд) на востоке США. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пожарная служба округа Анн-Арандел.

"Огромное дерево упало на отдельно стоящий гараж, в котором находились более 20 человек", - говорится в заявлении. Отмечается, что к моменту приезда спасателей шесть человек оказались под завалами, спустя 45 минут их всех удалось извлечь из-под обломков.

По сведениям службы, 19 человек были госпитализированы, из них 17 совершеннолетних и двое детей. "Один в критическом состоянии, пятеро с серьезными [травмами], 13 с небольшими [повреждениями] доставлены в пять окрестных госпиталей", - добавили пожарные.

Подробности случившегося не приводятся.