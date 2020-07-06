В Краснодарском крае арестовали подозреваемую в убийстве ребенка

ТАСС, 6 июля. Жительница станицы Баговской в Краснодарском крае, подозреваемая в убийстве девятилетнего мальчика, который мог разбудить ее детей громкой музыкой, арестована в Краснодарском крае. Мальчик пропал в мае 2019 года, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ региона.

"Была установлена причастность 28-летней сожительницы дяди пропавшего мальчика к убийству, и она была задержана. Со слов обвиняемой, днем 10 мая 2019 года мальчик пришел к ней домой на улицу Богатырскую. Находясь в домовладении, он громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины", - говорится в сообщении. Суд поместил ее под арест.

По версии следствия, обвиняемая поссорилась с ребенком и задушила его. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего (п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).