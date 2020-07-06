СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

ТАСС, 6 июля. Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области, где погиб один человек и один пострадал. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказала она.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в поселке Кирсалово при проведении обработки рисовых полей совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2. По предварительной информации, причиной инцидента стал отказ двигателя. В результате жесткой посадки один человек погиб, еще один пострадал.