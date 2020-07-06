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Со склада на востоке Москвы украли курки и пуховики на 6,7 млн рублей

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Куртки и пуховики на 6,7 млн рублей украдены со склада на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, в службу "02" накануне от генерального директора фирмы поступило сообщение о краже, совершенной по адресу: улица Советская, дом 80, строение 1. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, отжав заднюю стенку складского помещения по указанному адресу, совершил кражу товара - курток и пуховиков. Материальный ущерб составил 6,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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