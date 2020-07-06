Два человека пострадали в массовой драке на юго-западе Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства и проводит проверку по факту конфликта на улице Панферова на юго-западе Москвы, который перерос в массовую драку, в результате чего пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как сообщили в главке, в воскресенье в службу "02" от граждан поступило сообщение о конфликте по улице Панферова в районе дома 3. Полицейские, прибыв на место происшествия, обнаружили там двоих мужчин. Один из них доставлен в больницу и госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. "Со слов второго мужчины между ним, пострадавшим и тремя неизвестными произошел словесный конфликт, переросший в драку", - сказали в пресс-службе полиции. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью, от госпитализации отказался.

В ГУ МВД добавили, что на Ленинском проспекте в районе дома 85 полицейские задержали и доставили в ОМВД двоих безработных, причастных к драке. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). С заявлениями в ОМВД никто не обращался. По данному факту проводится проверка.