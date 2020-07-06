В Перми организатора подпольной нарколаборатории осудили на 16 лет колонии

ТАСС, 6 июля. Суд вынес приговор организатору подпольной нарколаборатории в Пермском крае, из которой изъяли более 2 кг сильнодействующих синтетических наркотиков, Он сужден на 16 лет лишения свободы, сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ по региону.

"В Перми осужден организатор подпольной нарколаборатории, суд приговорил фигуранта к 16 годам в колонии строгого режима", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что сотрудники УФСБ ликвидировали нарколабораторию в августе прошлого года, она располагалась в частном доме одного из поселков Краснокамского городского округа. Ее организатор ранее являлся "закладчиком" в других регионах России.