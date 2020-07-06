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ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта в 12 регионах РФ

Как сообщили в спецслужбе, установлены активные члены преступной группы
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Описание
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала участников преступной группировки, организовавшей поставки синтетических наркотиков в 12 регионов России, всего изъято 55 кг наркотических средств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Установлены активные члены преступной группы - граждане России", - отметили в ФСБ.

В Московской и Ярославской областях задержаны три наркокурьера, перевозивших в тайниках автомобиля из Ленинградской области не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тыс. таблеток. "Изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае", - сообщили в ФСБ.

'ЦОС ФСБ'

Следственными подразделениями в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Они заключены под стражу.

В конце мая ФСБ сообщала о пресечении совместно с МВД деятельности преступной группы, в которую входили граждане нескольких государств. У них было изъято более 48 кг высококонцентрированного афганского героина.

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Россия
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