Источник: силовики со стрельбой задержали шесть человек в доме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в понедельник утром провели операцию по задержанию шести человек в доме на улице Варшавской в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Проводилась операция по задержанию шести человек, выстрелы были предупредительные", - сказал собеседник агентства, добавив, что в результате никто не пострадал.

Собеседник агентства не уточнил, за что задержаны граждане. "На месте еще работают криминалисты, двор [жилого дома] был временно перекрыт в целях безопасности", - отметил собеседник агентства.

Собеседник агентства не уточнил, за что задержаны граждане. "На месте еще работают криминалисты, двор [жилого дома] был временно перекрыт в целях безопасности", - отметил собеседник агентства. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержанные подозреваются в нарушении ст. 158 УК РФ ("Кража").

В понедельник утром сотрудники СОБР "Гранит" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемых в совершении преступления. По предварительной информации, они могли быть вооружены огнестрельным оружием. "В ходе задержания сотрудник СОБРа произвел предупредительный выстрел из табельного оружия с целью пресечь попытку одного из подозреваемых скрыться. В результате применения табельного оружия пострадавших нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) - добавлен комментарий Росгвардии.